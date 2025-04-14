Philip Morris очолив рейтинг найбільших платників податків серед приватних компаній в Україні за версією NV

NV назвав найбільших платників податків в Україні серед приватних компаній і банків.

Найбільшим в Україні приватним платником податків стала компанія Philip Morris, яка перерахувала в бюджети різних рівнів 52,2 млрд грн.

На другому місці – DTEK із 41 млрд грн. У трійці лідерів — ВАТ із 38 млрд грн.

Окрім того, компанія Bayadera Group заплатила 12,8 млрд грн, а Comfy — 2 млрд грн.

"Майже 80 найбільших приватних українських компаній і банків минулого року заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети", — йдеться в статті за результатами опитування NV.

NV надіслав запити понад 170 найбільшим приватним компаніям і банкам з проханням надати дані про розмір сплачених податків до державного та місцевого бюджетів у 2024 році. Рейтинг був створений на основі отриманих даних.