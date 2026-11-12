Гель или порошок: какое средство лучше стирает в холодной воде

На растворение влияют температура, состав средства и размер его частиц

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Гель для стирки легче смешивается с холодной водой, поскольку уже имеет жидкую основу. Порошку сначала нужно раствориться: его твердые частицы должны перейти в водный раствор, и этот процесс зависит от условий стирки.

Влияние температуры, размера частиц и состава порошка на его растворение исследователи описали в Asian Journal of Chemistry. Они изучали порошковое средство в деионизированной воде и установили, что ход процесса хорошо соответствует модели диффузионного контроля.

Почему жидкому средству проще смешаться с водой

Главное отличие – исходное состояние средства. Гель попадает в воду в виде жидкой смеси, тогда как порошок состоит из твердых частиц, которым нужен отдельный этап растворения. Именно этот этап создает разницу между двумя формами средств в холодной воде.

Для порошка важен переход веществ с поверхности частицы в окружающую воду. Диффузионный контроль означает, что скорость процесса связана с переносом растворенных компонентов. Поэтому объяснять поведение порошка только его названием или назначением недостаточно: значение имеют и свойства частиц, и среда, в которую они попадают.

Исследование связывает скорость растворения порошка с переносом его компонентов в воду Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Что влияет на растворение порошка

В исследовании рассматривали несколько факторов:

температуру растворения;

размер частиц;

соотношение твердого вещества и жидкости;

долю линейного алкилбензолсульфоната натрия – одного из моющих компонентов.

Такой подход показывает, почему свойства разных порошковых средств не стоит сводить к одному показателю.

Отдельно авторы разобрали роль карбоната натрия и линейного алкилбензолсульфоната натрия в механизме растворения. Следовательно, для поведения порошка в воде важна сама рецептура: средства одинаковой формы выпуска имеют разный состав, а размер их частиц также является отдельным фактором процесса.

Количество воды по отношению к количеству порошка – еще одно условие, которое учитывали исследователи. Температура действует не изолированно: растворение происходит при сочетании конкретного состава, размера частиц и соотношения средства и жидкости. Именно поэтому сравнение геля и порошка в холодной воде в первую очередь касается того, как они переходят в моющий раствор.

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