Цена на сигареты будет расти. Сколько можно сэкономить, если не курить до конца 2025

Украинцы могут собрать до 800 долларов, если бросят курить

Сигареты в Украине будут дорожать, начиная с апреля 2025. Экономист пояснил, что цена на пачку в течение года вырастет на 20-25 гривен. То есть если сейчас 20 штук стоят, например, 100 гривен, то уже в конце года — 120-125 гривен.

"Телеграф" решил проанализировать, сколько украинцу удастся сэкономить средств, если он бросит курить в апреле и продержится до конца 2025 года. За основу взяли сигареты с фильтром отечественных марок.

Если в марте 2025 года средние цены на сигареты с фильтром отечественных марок были 99,60 гривны, согласно данным Минфин, то уже в конце текущего года стоимость достигнет 124,8 гривны, при условии, что ежемесячное подорожание будет происходить на около 2,8 гривны (25).

В таком случае украинцу удастся сэкономить:

в апреле — 3072 гривны, при условии, что цена ежедневной пачки — 102,4 грн;

мае — 3261 гривны, если пачка — 105,2 гривны;

июне – 3240 гривен, если пачка – 108 грн;

июле – 3434,8 гривны, если пачка – 110,8 гривны;

августе – 3408 гривен, если пачка – 113,6 гривны;

сентябре — 3492 гривны, если пачка — 116,4 гривны;

октябре — 3695,2 гривны, если пачка — 119,2 гривны;

ноябре – 3660 гривны, если пачка – 122 гривны;

декабре – 3868,8 гривны, если пачка – 124,8 гривны.

То есть за 9 месяцев можно собрать около 31 131,8 гривны. Если переводить в доллары по курсу продажи наличного доллара в 41,35 гривны, то это где-то 752,9 доллара.

Заметьте, что при подсчете мы учли то, что каждый месяц имеет разное количество дней, 30 или 31. Кроме того, сумма ежемесячного подорожания сигарет является ориентировочной, поэтому конечные фактические сбережения могут отличаться от тех, что вычислил "Телеграф".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на разнице курса можно заработать 50 долларов.