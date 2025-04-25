Доход отца - 15 тысяч. Назначат ли малообеспеченной семье с двумя детьми соцвыплату

Сумма заработка значительно влияет на размер социальной выплаты

Малообеспеченным семьям в Украине назначается социальная помощь. Ее сумма для каждого домохозяйства разная, но, в основном, зависит от дохода членов семьи, количества человек в ней, как детей, так и взрослых, а также прожиточного минимума.

Но могут ли ее назначить для малообеспеченной семьи, где работает только отец и его доход составляет 15 тысяч гривен в месяц. Чтобы узнать это, "Телеграф" воспользовался специальным калькулятором на сайті "Пяточек".

Итак, представим малообеспеченную семью с двумя детьми в возрасте до 6 и от 6 до 18 лет. В ней также есть двое трудоспособных родителей, один из которых ежемесячно получает 15 тысяч гривен, что за полгода составляет 90 тысяч гривен. При таких условиях семья не получит соцвыплаты.

Однако если в этой семье будет, например, еще один ребенок до 6 лет, тогда соцвыплата составит 700,50 гривен. В случае, если будет несовершеннолетний от 6 до 18 лет, тогда сумма увеличится до 1618,35 гривны, а студент от 18 до 23 лет — уменьшится до 1374,75 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, почему малообеспеченной семье с 3 школьниками не светит соцвыплата.