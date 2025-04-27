Даже с 8000 грн дохода можно накопить 200 долларов: как именно

Две сотни баксов будет у вас на руках, даже если ежедневная сумма отложений составляет всего 5 гривен

Две сотни долларов можно отложить даже если доход украинца равен минимальной заработной плате в 8 тысяч гривен. Но на это уйдет немало времени.

Какую комфортную сумму можно откладывать, как часто и в течение какого времени, чтобы как можно быстрее собрать двести долларов, разбирался "Телеграф". Согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в "Минфине" в 41,55 гривны, 200 долларов сейчас равны 8310 гривнам.

В то же время, напомним, что минимальная заработная плата в Украине в 2025 году составляет 8000 гривен.

Чтобы иметь на руках 200 долларов уже через год и шесть месяцев, украинцу нужно ежедневно экономить по 15 гривен.

Сумму отложений можно уменьшить до 10 гривен, но тогда время сбережений вырастет до двух лет и одного месяца.

Есть еще вариант с 5 гривнами вдень. Здесь откладывать 200 долларов придется дольше — более четырех с половиной лет.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько можно получить заработка с полугодового депозита в 100 долларов и сильно ли изменится сумма, если положить валюту на год.