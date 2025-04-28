Как украинцы могут восстановить свои пенсии. В ПФУ объяснили

Некоторые из украинцев смогут получить пенсию за три года

Пенсионеры, которые не получали своих выплат долгое время, могут возобновить их. Такие ситуации могут быть у тех, кто находится за границей. Однако для восстановления пенсии нужно придерживаться определенных условий.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", как передает Главное управление Пенсионного фонда в Донецкой области, неполученную пенсию можно получить только в случае, если гражданину не предоставляли выплаты по его собственной вине, но не более трех лет до дня обращения.

Но такая пенсия будет выплачиваться следующим образом:

часть, но не более чем в течение года, выплатится за один раз;

остальная сумма начислится ежемесячно равными частями, не превышающими месячного размера пенсии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кто из украинцев получит сразу помощь в размере десяти месячных пенсионных выплат после выхода на отдых. Такая возможность есть у одной категории работников. Для нее также нужно иметь необходимое количество лет страхового стажа в текущем году.