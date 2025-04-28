Как 100 долларов могут принести почти 1700 гривен дохода

Сто долларов в 2025 году могут принести украинцу значительный заработок, если они были куплены в 2020

Дополнительный заработок можно получить при обмене доллара, если следить за курсом бакса и вовремя покупать или обменивать валюту.

"Телеграф" расскажет, как именно украинец может в 2025 году получить дополнительный доход в банке при обмене доллара. В первую очередь для этого нужно продержать 100 долларов аж 5 лет, то есть с 2020 года.

Согласно архивным данным по курсу доллара в "Минфине", заработать на колебаниях показателей может тот, кто купил 100 долларов в январе 2020 года, отдав в банках 2455 гривен, продержал эту сотню в течение 5 лет и решил продать ее 28 апреля 2025 года. В таком случае он получит выгоду в 1675 гривен, ведь сейчас курс покупки в банках равен 41,30 гривны, то есть 100 долларов — 4130 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как с минимальным доходом в Украине в восемь тысяч гривен можно накопить 200 долларов. Есть три метода сбережений, а именно откладывать ежедневно по 5, 10 или 15 гривен. Однако чем ниже сумма, тем больше времени нужно, чтобы получить две сотни долларов.