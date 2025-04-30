Усе дуже просто. Як накопичити сотню доларів за пів року

100 доларів можна буде тримати в руках вже через пів року, якщо відкладати щомісяця по 691 гривні

Сотню доларів можна накопичити навіть з мінімальною зарплатою в 2025 році, але в такому випадку відкладення можуть розтягнуться на роки. Однак якщо збільшити суму заощаджень, то 100 доларів можна тримати в руках вже через пів року.

По скільки потрібно відкладати в місяць гривні, аби через 6 місяців мати 100 доларів, розбирався "Телеграф". Згідно з актуальним курсом продажу готівкового долара в Міністерстві фінансів України в 41,46 гривні 30 квітня 2025 року, 100 доларів наразі дорівнюють 4146 гривням.

Тож, аби назбирати сотню баксів вже через пів року, українцю потрібно щомісяця відкладати по 691 гривні, що дорівнює 16,7 долара.

Крім того, накопичити 100 доларів можна, якщо щодня відкладати по 1 гривні. Але якщо обрати цей метод, то прийдеться збирати дуже довго, адже знадобиться понад 10 років, аби отримати сотню.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що депозит може бути й піврічним. Ми вирахували, скільки українець в такому випадку зможе отримати дохід, якщо покладе на рахунок сотню баксів.