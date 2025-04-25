Депозит может быть и полугодовым. Сколько ожидается заработка со 100 долларов

Полугодовой депозит в 100 долларов не принесет высокого дохода

Депозит в банке со 100 долларами за год точно принесет украинцу заработок. Однако какой будет сумма, зависит от ставки.

А если 100 долларов положить на не год, а всего на шесть месяцев, то сумма будет немного меньше. Чтобы узнать это, "Телеграф" использовал актуальные данные о депозитных ставках в банках в "Минфин2.

Согласно им, украинец, который в апреле 2025 года решил положить на депозитный счет 100 долларов, через шесть месяцев сможет заработать всего 1 доллар, как предлагает "Європромбанк".

Но заметьте, если обменять эту сумму долларов на гривну, то, согласно курсу продажи наличного доллара в 41,47 гривны 25 апреля 2025, это равно 4147 гривнам, и отнести в банк, то доход будет значительно больше — 261 гривны, как предлагает "МТБ Банк".

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в течение года цены на сигареты вырастут на 20-25 гривен. Мы решили проанализировать, сколько можно сэкономить, если не курить до конца 2025 года при условии, что ежемесячно пачка сигарет будет дорожать на около 3 гривны.