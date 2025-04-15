Всего по 1 гривне ежедневно. Сколько месяцев нужно экономить, чтобы собрать 100 долларов

Вариант, когда нужно откладывать по 1 гривне, является простым, но результат накоплений в 100 долларов нескоро придет

Сотню долларов можно собрать даже с минимальным доходом, откладывая по 5, 10 или 15 гривен каждый день. Однако если эти суммы слишком велики для вас, то можно их уменьшить до 1 гривны.

"Телеграф" решил подсчитать, сколько придется экономить по 1 гривне ежемесячно, чтобы в конечном итоге получить 100 долларов. Согласно актуальному курсу продажи наличного доллара в "Минфине" в 40,98 гривны, 100 долларов сейчас равны 4098 гривнам.

Сбережения по 1 гривне ежедневно в течение месяца принесут 30 гривен. Однако есть февраль, в котором 28 дней, а также месяцы по 31 дню.

Соответственно, если вы начали собирать с января 2025, то за полгода накопится 181 гривен, потому что за этот период будет один месяц в 28 дней, два — в 30 и три — в 31. За год сумма вырастет до 365 гривен.

Итак, 4098 гривен делим на 365 гривен, и получаем 11,3. То есть, чтобы собрать 100 долларов с ежедневными отложениями в 1 гривну, необходимо экономить в течение 11 лет и 3 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где выгоднее обменять доллар на гривну, в банках или обменниках.