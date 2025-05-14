Пока дешевеет, но... Какой популярный фрукт может стать дефицитным в Украине

Изменение климата в Латинской Америке и Карибском регионе, где выращивают бананы, может спровоцировать его дефицит в Украине

Бананы на украинском рынке могут стать дефицитными из-за изменений климата, которые происходят в Латинской Америке и Карибском регионе.

Если непогода продолжит бушевать в дальнейшем, то бананы в Украине исчезнут, потому что к 2080 году около 66% земель, на которых сейчас выращивают продукт в Латинской Америке и странах Карибского региона, могут стать непригодными для этого. Об этом пишет "The Guardian".

По словам исследователей, банан является не только самым употребляемым фруктом в мире, но и одним из важнейших продовольственных культур, которые не уступают пшенице, рису или кукурузе.

"80% мирового бананового экспорта приходится именно на Латинскую Америку и Карибский регион — один из самых уязвимых к климатическим катаклизмам. Парадокс в том, что выращивание бананов находится под угрозой из-за климатического кризиса, спровоцированного странами, которые практически не занимаются их выращиванием", — добавляют в издании.

Цены на бананы.

В настоящее время средняя цена на килограмм бананов составляет 77,12 гривны, согласно данным Минфина. Дешевле всего их можно купить в "Novus", за 66,99 гривны, а дороже всего — в "Megamarket", за 87,0 гривны. Месяцем ранее средняя стоимость фрукта была 77,40 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где выгоднее всего покупать помидоры.