Кисломолочный сыр до 55 гривен. Где можно купить самый дешевый продукт

Некоторые магазины выставили ценник в более 95 гривен на творог

Творог — это тот продукт, без которого не обойдется почти каждая продуктовая корзина. Цены на более популярные марки могут достигать более 95 гривен.

Но, если потратить немного времени и поискать творог в других магазинах, то можно сэкономить почти вполовину. "Телеграф" проанализировал цены в 5 супермаркетах и рассказал, где самые низкие цены.

Сейчас средняя стоимость творога Простонаше 9% 300 грамм составляет 93,66 гривны, согласно данным Минфин. Самое дорогое предложение есть в "Megamarket". Месяцем ранее стоимость была на 3,7 гривны ниже — 89,96 гривны.

Цены на творог

Например, "Auchan" предлагает самый дешевый творог за 64 гривны. В упаковке 300 граммов. Если брать 350 граммов, тогда нужно будет заплатить 69,90 гривны.

В "АТБ" самая низкая цена на творог 300 граммов составляет 54,90 гривны. За 350 граммов придется отдать 55,50 гривны. На эти предложения действует акция.

За 77,99 гривны по акции 350 граммов творога можно купить в "ЕкоМаркет".

"Фора", в свою очередь, продает наиболее дешевый творог за 64,90 гривны. В упаковке будет 300 граммов продукта.

В "Сільпо" цены стартуют от 64,99 гривны за 300 граммов товара.

Поэтому, сэкономить на твороге можно в "АТБ", ведь там самый дешевый продукт стоит 54,90 гривны. В то время как в "Екомаркет" он продается за 77,99 гривны. Для сравнения, ценник на наиболее популярный творог от Простонаше в "Megamarket" составляет 95,70 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, где можно купить килограмм лука и сэкономить до 20 гривен.