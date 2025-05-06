Цены на твердый сыр кусаются. Сравниваем самые дешевые варианты в магазинах

Некоторые магазины не опускают ценники ниже 199 гривен

Твердый сыр, как и другие популярные продукты, продолжает расти в цене. Некоторые марки продают килограмм по заоблачным ценам и, чтобы не пугать покупателей, предлагают купить более дешевый вариант — пачку, в которой от 40 граммов продукта.

"Телеграф" решил проанализировать цены на сыр в магазинах и сравнить, какие из них продают наиболее дешевый товар. Согласно данным Минфина, сейчас средняя цена твердого сыра "Звени Гора" голландского 45% составляет 199,0 гривны за 285 граммов. В то же время сыр твердый "Комо" традиционный 50% стоит 482,0 гривны, но за 1 килограмм.

В Metro можно купить самый дешевый сыр за 89,90 гривны. В упаковке всего 100 грамм.

"Сільпо" предлагает купить твердый сыр по самой низкой цене в 25,90 гривны за 100 граммов.

В магазине "АТБ" самая низкая стоимость сыра составляет 41,30 гривны за 150 грамм.

"Fozzyshop" предлагает приобрести самый дешевый сыр за 83,90 гривны. В упаковке 150 грамм.

В свою очередь у "Novus" самый дешевый твердый сыр продается по цене 49,99 гривны. Упаковка весит 90 грамм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда свёкла в Украине стоила на 35 гривен дешевле.