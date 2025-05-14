Поки дешевшає, але... Який популярний фрукт може стати дефіцитним в Україні

Зміна клімату в Латинській Америці й Карибському регіоні, де вирощують банани, може спровокувати його дефіцит в Україні

Банани на українському ринку можуть стати дефіцитними через зміни клімату, які відбуваються в Латинській Америці й Карибському регіоні.

Якщо непогода продовжить вирувати надалі, то банани в Україні зникнуть, бо до 2080 року близько 66% земель, на яких зараз вирощують продукт в Латинській Америці та країнах Карибського регіону, можуть стати непридатними для цього. Про це пише "The Guardian".

За словами дослідників, банан є не тільки найуживанішим фруктом у світі, а й одним з найважливіших продовольчих культур, які не поступають пшениці, рису чи кукурудзі.

"80% світового бананового експорту припадає саме на Латинську Америку і Карибський регіон – один із найвразливіших до кліматичних катаклізмів. Парадокс у тому, що вирощування бананів перебуває під загрозою через кліматичну кризу, спровоковану країнами, які практично не займаються їх вирощуванням", — додають у виданні.

Ціни на банани в українських магазинах

Наразі середня ціна на кілограм бананів складає 77,12 гривні, згідно з даними Мінфін. Найдешевше їх можна купити в "Novus", за 66,99 гривні, а найдорожче — в "Megamarket", за 87,0 гривень. Місяцем раніше середня вартість фрукта була 77,40 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, де найвигідніше купувати помідори.