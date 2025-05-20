За 100 долларов всего 800 гривен. Когда были такие "цены"

Сейчас таких курсов доллара точно не найти

Курс доллара в Украине значительно вырос. Когда-то банки предлагали купить его всего за 8 гривен.

"Телеграф" узнал, когда в Украине 100 долларов можно было приобрести за 800 гривен и сравнил с актуальным курсом в 2025 году. Для этого мы использовали архивные данные по курсу доллара в Министерстве финансов Украины.

Итак, сотню долларов можно было купить за 805,5 гривны в украинских банках при обмене 1 декабря 2011 года по курсу продажи в 8,0550 гривны. Если в то время украинец продавал свои накопления, то банк выплатил ему бы 801,5 гривны.

Если сравнивать с актуальным курсом доллара в 2025 году, то разница между суммами составит 3 314,5 гривны. Это при условии, что мы купили 100 долларов за 805,5 гривен, а продали за 4120 гривен. В то же время курс продажи 19 мая текущего года составил 41,7950 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что до 500 долларов в год можно накопить без лишних усилий, если начать экономить на очевидных вещах в быту — на салфетках, стирке полупустой стиральной машины и т.д.