Какая будет пенсия у украинца с 40 годами стажа при зарплате в 8, 15 и 25 тысяч

Суммы существенно отличаются между собой

Размер пенсии в Украине зависит от страхового стажа, возраста выхода на отдых, но больше всего на него влияет сумма заработной платы.

"Телеграф" решил разобраться, как будет меняться размер пенсии у украинца в 2025 году со сверхурочным стажем в 40 лет, если он будет зарабатывать 8, 15 или 25 тысяч гривен. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Представим, что мужчине в 2025 году исполнилось 60 лет. Он собирается выходить на пенсию с 40 годами стажа и 8 тысячами зарплаты. Его пенсия составит не более 3594 гривны.

Если он будет зарабатывать 15 тысяч гривен и выходить на пенсию на таких же условиях, то сумма составит 6662 гривны.

Соответственно самой большой будет пенсия в случае 40 лет стажа и 25 тысяч гривен зарплаты — 11044 гривен.

Обратите внимание, что муж не относится к льготным категориям населения, поэтому он на отдыхе не будет получать никаких надбавок.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой будет пенсия в Украине в 60, 63 и 65 лет, если зарплата 30 тысяч.