Морозы надвигаются на Украину: в каких областях пора доставать теплые вещи

Конец месяца может принести неприятный погодный сюрприз

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В конце октября украинцам стоит готовиться к заметному похолоданию. По предварительному прогнозу, уже 26 октября в некоторых городах температура может опуститься до +1…+2 градусов. Жителям восточных областей лучше заранее подготовиться к холодным утрам и пересмотреть гардероб.

Об этом свидетельствуют данные погодного сервиса Meteo.ua.

Где в Украине станет холоднее

В Днепре 26 октября прогнозируют около +2 градусов, в Харькове – примерно +1. Такие показатели говорят о приближении более холодного осеннего периода.

Прогноз погоды в Днепре на 26 октября / Meteo.ua.

Какой будет погода в Харькове 26 октября / Meteo.ua.

Подобная ситуация с погодой будет и в Запорожье 26 октября. Ожидается всего +2 градуса.

Погода в Запорожье на 26 октября / Meteo.ua.

Особенно холодно может быть утром и вечером: в эти часы воздух будет заметно холоднее, чем днем. Однако конкретные значения еще могут измениться – прогноз составлен за несколько недель до указанной даты.

Отметим, что такая температура воздуха может быть в указанных городах в ночное время. Днем столбики термометров будут подниматься до 11 градусов тепла.

К чему стоит подготовиться украинцам

Жителям восточных регионов к концу октября стоит достать теплые куртки, свитера и закрытую обувь. Не помешает проверить отопление дома и подготовить теплые вещи для детей.

Автомобилистам следует учитывать возможное ухудшение погоды и внимательно следить за состоянием дорог в холодные утренние часы. Если температура приблизится к нулю, особенно осторожно нужно проезжать участки, где может образоваться скользкое покрытие.

Пока рано говорить о первых заморозках или гололедице именно 26 октября. Для таких выводов нужны более точные данные о ночной температуре и погодных условиях.

Важно: прогноз на конец месяца предварительный. Ближе к 26 октября данные о температуре в Днепре, Харькове и других городах Украины могут существенно измениться.

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