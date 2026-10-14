Сколько часов света в сутки нужно, чтобы в кранах не исчезла вода

Во время блекаутов стабильное водоснабжение зависит от резервного питания.

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Масштабные отключения электроэнергии могут повлиять не только на освещение жилья, но и доступ к воде. Если электроэнергия в квартирах есть хотя бы четыре-восемь часов в сутки, насосные станции скорее всего смогут работать, ведь водоснабжение относится к критически важным потребностям.

Об этом "Телеграфу" рассказал вице-президент Украинской водной ассоциации Артем Шира. По его словам, при масштабном обесточении насосные станции придется переводить на генераторы. Однако они не смогут обеспечивать работу круглосуточно, поэтому подавать воду могут всего несколько часов в день.

Детальнее в материале: "Без воды и канализации? Почему худший сценарий для Киева считают маловероятным".

Таким образом, основная угроза стабильного водоснабжения связана не с нехваткой воды, а с перебоями электроэнергии. Именно от возможности питать насосное оборудование будет зависеть, смогут жители столицы пользоваться водой в обычном режиме.

Ранее "Телеграф" объяснял, могут ли ввести графики подачи воды в случае продолжительных отключений электроэнергии.