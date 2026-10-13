Хризантемы завянут за неделю, если не знать этот секрет: что нужно сделать после покупки

Почему хризантемы сбрасывают бутоны и как это остановить

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Осень – сезон хризантем. Горшок с этими цветами так и просится на подоконник или крыльцо. Но уже через несколько дней после покупки хризантемы нередко вянут и сбрасывают бутоны. Чаще всего дело в пересохшей почве или, наоборот, в застое воды в поддоне.

Чтобы осенние хризантемы как можно дольше радовали пышным цветением, соблюдайте несколько простых правил при покупке и после нее.

Еще в цветочном магазине присмотритесь к бутонам. Лучше выбрать хризантемы с плотно закрытыми: они могут цвести до сорока дней.

Дома сразу проверьте грунт. Если земля полностью высохла, растение нужно спасать: погрузите горшок в емкость с водой и держите, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Если же в вазоне слишком много влаги и корни начали подгнивать, пересадите цветы в свежий легкий субстрат с хорошим дренажем.

Выберите для вазона подходящее место. Хризантемам нравятся светлые или слегка затененные участки, защищенные от холодного ветра и прямых солнечных лучей. Когда начнутся ночные заморозки, временно занесите цветы в помещение, где температура держится около 12–15 градусов тепла.

Как ухаживать за хризантемами. Фото сгенерировано ИИ

Поливайте хризантемы регулярно, но умеренно. Проверяйте верхний слой земли: если он слегка подсох, пора полить. Лейте воду строго под корень, не попадая на соцветия. Через полчаса слейте из поддона лишнюю жидкость. Увядшие бутоны удаляйте регулярно – это стимулирует растение формировать новые почки.

На хризантемах часто появляется тля. Если растение стоит дома или на балконе рядом с другими цветами, сразу отставьте его в сторону. При небольшом поражении смойте вредителей теплым душем или мыльной губкой. Перед этим закройте грунт пакетом, чтобы тля не попала в почву. Если растение сильно поражено, воспользуйтесь инсектицидами.

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