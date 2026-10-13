Прославился в "Лиге смеха" и не только: от чего мог умереть известный комик "Веня"

Веня также принимал участие в юмористических YouTube-проектах команды, в частности "Викторине" и "Элиасе"

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Умер украинский комик Александр Венедчук, известный под псевдонимом Веня. Он был участником популярной юмористической команды "Ветераны космических войск".

О его смерти сообщили коллеги из ВКВ. В начале 2025 года Александр перенес тяжелое кровоизлияние в мозг и сложную операцию.

Александр Венедчук, известный как Веня, — украинский комик, получивший популярность в составе команды "Ветераны космических войск" вместе с Владом Кураном и Артемом Дамницким. В 2019 году коллектив стал победителем пятого сезона "Лиги смеха", где его тренером был актер Станислав Боклан.

Веня также принимал участие в юмористических YouTube-проектах команды, в частности, "Викторине" и "Элиасе". В декабре 2025 года он объявил о выходе из "Ветеранов космических войск" после восьми лет совместной работы, объяснив, что это его личное решение.

31 января 2025 года у него произошло кровоизлияние в мозг, сопровождавшееся потерей сознания и сильными длительными судорогами. Ему срочно была проведена операция, после которой началась реабилитация. В июне он вернулся на большую сцену, а 16 сентября перенес еще одну операцию — часть черепа была заменена титановым имплантом. Тогда комик сообщал, что вмешательство прошло успешно и лечение продолжается.

Причина смерти пока не обнародована. В сообщении СКВ говорится только о том, что он скончался 13 октября.

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