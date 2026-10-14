Кошачье совещание насмешило украинцев: "очередное доказательство, что этим миром управляют коты" (фото)

В сети появилось немало веселых комментариев

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Украинцев развеселило смешное фото котов: пятеро пушистиков сидели на крыше мордочками друг к другу. Их компания выглядела, будто проводит важное совещание.

Забавный кадр был опубликован в соцсети Threads. Каждый из котов — разного окраса, сидели они почти идеальным кругом, а мордочки, которые видно, — очень серьезные.

Кошки собрались на крыше. Фото: threads.com/@_mister_nine

Вы только посмотрите на эти хитрые мордашки. Фото: threads.com/@_mister_nine

Под кадрами появилось немало смешных комментариев. Всеукраинская зоозащитная организация UAnimals написала: "Извините, но кто разрешил снимать совещание нашего департамента коммуникаций? Удалите, пожалуйста".

Автор публикации ответила, что участники "совещания" сами нарушили правила секретности, потому что собрались на открытой территории. Еще одна комментатор предложила хотя бы размыть "лица" участников совещания". Есть и другие забавные комментарии:

Очередное доказательство, что этим миром управляют коты

Мне самое интересное, что они все разные, это как какое-то собрание представителей или послов

Послы вискаса, мяу, китекате…

Ну, наконец уже можно успокоиться. Тайная власть страны взяла дела в лапки. Сейчас назначат правильных министров на местах и будет порядок!

Ранее "Телеграф" рассказывал, как за несколько секунд проверить, насколько умен ваш кот. Для этого не нужны специальные устройства или сложные задачи – достаточно лакомства и собственной руки.