Не консервация и не заморозка: идеальный способ сохранить урожай грибов

Не все грибы подходят для сушки

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После удачного похода в лес грибов порой оказывается больше, чем можно приготовить за несколько дней. Один из лучших способов сохранить урожай – засушить его. При сушке из грибов уходит вода, без которой микроорганизмы не размножаются. Поэтому грибы не портятся. Сушёные грибы подойдут для супов, соусов и других блюд, которым нужен яркий грибной вкус.

Какие грибы лучше сушить

Для сушки подходят белые грибы, шампиньоны, вешенки, маслята и некоторые другие виды. Лисички для этого способа заготовки годятся хуже: при сушке они могут потерять значительную часть вкуса и стать жёсткими, отмечает портал Utopia.

Перед обработкой тщательно переберите грибы. Оставьте только те, в определении которых уверены, и не заготавливайте испорченные экземпляры.

Как подготовить грибы к сушке

Сначала очистите грибы от земли, листьев и другого мусора. Удобнее всего сделать это сухой тканью или щёткой. Не промывайте грибы долго под проточной водой: они могут впитать лишнюю влагу.

Удалите повреждённые участки, затем нарежьте грибы ровными ломтиками толщиной примерно 3–4 мм. Так они высохнут равномернее.

Перед сушкой грибы нужно очистить от мусора и нарезать ровными ломтиками. Фото сгенерировано ИИ

Способ сушки зависит от того, какое оборудование есть дома и сколько времени вы готовы потратить на заготовку.

Способ первый: сушка на воздухе

Это один из самых простых способов: специальные приборы не нужны. Но сушка зависит от температуры и влажности воздуха и занимает больше времени.

В тёплую сухую погоду грибы можно сушить на улице, в защищённом от влаги месте. В холодные и дождливые месяцы лучше перенести их в сухое помещение с хорошей циркуляцией воздуха.

Разложите нарезанные грибы одним слоем на противне, подносе или другом подходящем основании. Кусочки не должны соприкасаться или лежать друг на друге – между ними должен свободно проходить воздух.

Время от времени переворачивайте ломтики. Если сушите грибы на улице, на ночь лучше заносить их в помещение, особенно при низкой температуре и высокой влажности. Можно нанизать кусочки на нить и подвесить в тёплом месте, где хорошо движется воздух.

Сколько займёт сушка, зависит от размера кусочков и окружающих условий. Поэтому ориентироваться только на часы не стоит.

Способ второй: сушка грибов в духовке

В духовке грибы сохнут быстрее: она поддерживает стабильное тепло и обеспечивает движение воздуха.

Разогрейте духовку до 40–50 градусов в режиме конвекции. Разложите ломтики на противне с пергаментом так, чтобы они не соприкасались. Поставьте противень на средний уровень. Если это безопасно для вашей модели и разрешено инструкцией, слегка приоткройте дверцу духовки, подложив деревянную ложку. Периодически проверяйте и переворачивайте грибы.

Сушка в духовке помогает быстрее заготовить грибы на несколько месяцев. Фото сгенерировано ИИ

Не оставляйте грибы без присмотра: следите, чтобы они высыхали, а не поджаривались.

Время сушки зависит от их вида, толщины ломтиков и особенностей духовки.

Способ третий: сушка в электросушилке

Если вы регулярно заготавливаете грибы, можно воспользоваться дегидратором.

Разложите ломтики на поддонах одним слоем и установите температуру около 50 градусов. Сушка может занять примерно шесть часов. Это время не универсально: оно зависит от количества грибов, их влажности и мощности прибора.

Как хранить сушёные грибы

Одного соблюдения времени сушки недостаточно. Если внутри кусочков останется влага, при хранении может появиться плесень. Перед упаковкой убедитесь, что грибы полностью высохли. Дайте им остыть, затем переложите в чистую сухую герметичную ёмкость. Храните заготовку в сухом месте, защищённом от влаги.

При правильной сушке и хранении грибы могут сохраняться несколько месяцев. Если появился затхлый запах или заметны признаки плесени, такую заготовку нельзя употреблять.