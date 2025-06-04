Пенсия в 6 тысяч в 60 лет. Сколько нужно зарабатывать и иметь стажа

Пенсию в 6 тыс. могут получать 60-летние, имеющие норму стажа и зарплату от 17 тыс.

Для 6 тысяч гривен пенсии в 2025 году нужно точно иметь норму страхового стажа и определенную сумму заработной платы. Для женщин и мужчин доход немножко отличается.

Сколько точно нужно зарабатывать и иметь стажа, чтобы в 60 лет стали выплачивать по 6 тысяч гривен пенсии, узнал "Телеграф". В этом помог пенсионный калькулятор.

Мужчине, чтобы в 2025 году получать по 6 тысяч гривен, нужно зарабатывать не менее 17 115 гривен и иметь 32 года страхового стажа. Кроме того, он должен выходить на отдых на общих условиях.

Для женщины действуют такие же условия, но ее заработок в месяц должен составлять 17 015 гривен, то есть он будет ниже на 100 гривен от дохода мужчины.

Обратите внимание, что указанные суммы являются ориентировочными и могут отличаться от реальных при назначении пенсии на общих основаниях.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой пенсии ожидать женщине в текущем году, если ей будет 60, 63 или 65 лет, и она будет получать не менее 15 тысяч зарплаты. Приблизительную сумму рассчитал пенсионный калькулятор.