Клиенты этого банка ежемесячно могут платить дополнительную комиссию. Почему и какая сумма

Это касается тех, кто забыл о своей карточке

"Приват Банк" имеет право взимать дополнительную плату, если хотя бы один из счетов клиента станет неактивным. Но средства могут и "не трогать".

Комиссию по обслуживанию неактивных счетов можно избежать, если пользоваться счетом. Об этом сообщает портал "Минфин", передает "Новости LIVE".

Как говорится в сообщении, одна клиентка столкнулась с неожиданным списанием дополнительной комиссии. Оказалось, что банк без предупреждения снял средства из-за длительного периода неиспользования карты, хотя на счету оставались деньги.

"..сегодня войдя в свой аккаунт увидела два списания "Комиссия за обслуживание неактивных счетов". Без предупреждения банк решил списать средства, потому что я не пользуюсь картой…", — написала она.

Клиентка обратилась в службу поддержки, где ей объяснили, что предупреждение поступало в приложение "Приват 24". Однако это сообщение было временным и могло исчезнуть. Поэтому женщина могла и не прочитать его.

Поэтому, если хотя бы один счет становится неактивным, со следующего месяца банк взимает по 20 гривен и так каждые 28-31 день с каждого такого счета. За год это составляет 240 гривен, но сумма не будет превышать остаток на счете. Банк также автоматически может закрыть карту и счет, если после списания комиссии баланс равен нулю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что клиентам "Приват Банка" урезали лимиты на переводы.