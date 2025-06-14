Деньги исчезли, а владелица еще и виновата: клиентка рассказала о проблемах с одним из крупнейших банков Украины

Пострадавшая утверждает, что банк заблокировал приложение без объяснений и советует удалить его

В одном из ведущих банков Украины – "Райффайзен Банке" – вновь зафиксированы проблемы с безопасностью, приводящие к исчезновению средств с карт клиентов. Недавний случай произошел с пользовательницей, которая заявила о похищении более 40 тысяч гривен из-за функции портмоне, при этом утверждает, что никаких подтверждений операции не поступало, а телефон при списании средств был у нее в руках.

Об этом говорится на сайте Минфина. "На мой телефон подтверждений не приходило, никому информацию о данных картах не предоставляла. И вот на второй день после поступления средства были похищены. Банк утверждает, что это было подтверждение с моей стороны, но в момент вывода средств никакого подтверждения не было", — рассказала женщина.

Она обратилась в полицию, было открыто уголовное производство, а также направлено заявление в банк с просьбой расследовать инцидент и вернуть средства. Однако ответа от банка долгое время не поступало, а в последнем телефонном разговоре оператор намекал, что клиентка могла скомпрометировать карту сама.

В ответ "Райффайзен Банк" выразил соболезнования по поводу инцидента, отметив важность безопасности средств, но призвал клиентов соблюдать правила безопасности. "Мы стремимся предоставлять услуги высочайшего качества, и безопасность средств клиентов — один из наших приоритетов. Однако владелец карты также должен заботиться о ее защите. Если мошенники получат данные Вашей карты, они могут использовать их для проведения платежей. Мы сотрудничаем с правоохранительными органами и делаем все возможное для расследования", — идет.

В то же время, клиентка возмущена тем, что банк заблокировал приложение без объяснений и советует ей удалить его, что усложняет расследование.

Как вывод, этот случай является очередным напоминанием о необходимости бдительности каждого пользователя банковских услуг.

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