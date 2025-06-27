Как на борще можно сэкономить до 6 тысяч и стать владельцем новенького планшета

Стоит пересмотреть свои еженедельные расходы

Цены на продукты неуклонно растут. Те, кто готовят блюда дома, значительно могут сэкономить, чем те, кто отдают предпочтение полуфабрикатам. На сэкономленные средства можно купить новую технику.

"Телеграф" решили провести собственное исследование и посчитать, сколько стоит классический красный борщ, сваренный дома, по сравнению с ценами популярного готового варианта от "Галя Балувана". На сэкономленные деньги можно приобрести новый планшет.

Сколько стоит домашний борщ

Для расчета мы взяли типичный набор наиболее дешевых ингредиентов для борща на 1 кг готового блюда по ценам супермаркета АТБ по состоянию на июнь 2025 года. Вот краткий список:

Картофель, свёкла, морковь, лук, капуста, болгарский перец и фрикадельки из свиного фарша;

Томатная паста, соль, перец горошком, уксус, сахар, лавровый лист, растительное масло;

Петрушка и укроп.

Общая стоимость приготовления 1 литра борща – 104,53 гривны. Это без учета воды, ведь у некоторых дома есть фильтр, скважина и т.д.

Сколько стоит борщ от Галя Балувана?

На официальном сайте производителя цена за литровую упаковку красного борща составляет 195 гривен (ориентировочно 1 кг по весу).

Какой получится сэкономленная сумма

Экономия, если готовить борщ дома, составляет 90,47 гривны. Если один прием пищи составляет 300 грамм, а вы едите его 4 раза в неделю, то на 7 дней нужно 1,2 литра борща. В таком случае недельная экономия – почти 109 гривен.

Так что, если готовить борщ дома, вы сможете сэкономить примерно 109 гривен еженедельно даже при таком скромном потреблении. За год "под подушкой" накопится 5668 гривен.

Если немного добавить, то на эти средства можно купить, например, планшет Lenovo Tab. Согласно предложению от Rozetka, он стоит 5 999 гривен.

На планшет Lenovo в июне 2025 года потребуются расходы почти 6 тыс.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько насобирается долларов, если начать откладывать с 20 лет.