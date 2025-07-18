Ежедневный кофе - это ваш вентилятор. Когда вы сможете его купить, если начнете экономить

Вентилятор спасет вас в жару

Лето в этом году очень жаркое, и многие украинцы испытывают потребность в элементарном охлаждении — хотя бы в виде вентилятора. Но даже на такую сравнительно недорогую вещь иногда невозможно выделить средства из бюджета.

Сейчас напольный вентилятор можно взять за 2200 гривен, ведь на него в Rozetka действует акция. Его обычная цена составляет 3200 гривен.

Сколько стоит вентилятор

Если вы решили купить этот вентилятор, но "лишних" средств нет, то стоит пересмотреть свои ежедневные затраты на мелочи, например кофе "с собой".

Итак, если ежедневно тратить по 100 гривен на две чашки кофе (это в среднем), то уже через 30 дней эта сумма достигнет 3000 гривен. Если кофе покупают немного дороже или дополнительно берут что-то к нему, тогда выходит и больше. Однако это значительно превышает полноценную стоимость современного вентилятора среднего класса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что меньше чем через полгода вы сможете купить холодильник на кухню, если забудете только одну привычку. И здесь говорится не о ежедневном кофе или такси до работы и обратно.