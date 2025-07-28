Без нагрузки на бюджет. Как собрать деньжат на новенький айфон 16

Его цена на рынке местами стоит около 40 тысяч гривен

Айфон 16 уже активно продается на рынке Украины, но его цена кусается. Некоторые магазины продают его за почти 1000 долларов и не все смогут сразу отдать такую сумму из своего бюджета.

"Телеграф" решил посчитать, сколько понадобится времени, чтобы собрать эту сумму, без сильной нагрузки на ваш заработок. Главное — иметь желание и придерживаться дисциплины.

Сейчас, например в Цитрусе, цена на новенький айфон 16 составляет почти 40 тысяч гривен.

Айфон 16

Если ставить за цель собрать эту сумму за полгода, то придется ежемесячно откладывать около 6 700 гривен — для многих украинцев это существенная часть зарплаты. Если же растянуть этот процесс на год, то сумма будет ориентировочно 3400 гривен ежемесячно. За полтора года это может быть примерно 2200 гривен в месяц. Однако за это время цены на технику могут измениться, а сам айфон 16 может уступить место более новым моделям.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на чем можно сэкономить, чтобы уже скоро можно было отдохнуть в пансионате и даже ночевать в люксе.