Без нагрузки на бюджет. Как собрать деньжат на новенький айфон 16
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Его цена на рынке местами стоит около 40 тысяч гривен
Айфон 16 уже активно продается на рынке Украины, но его цена кусается. Некоторые магазины продают его за почти 1000 долларов и не все смогут сразу отдать такую сумму из своего бюджета.
"Телеграф" решил посчитать, сколько понадобится времени, чтобы собрать эту сумму, без сильной нагрузки на ваш заработок. Главное — иметь желание и придерживаться дисциплины.
Сейчас, например в Цитрусе, цена на новенький айфон 16 составляет почти 40 тысяч гривен.
Если ставить за цель собрать эту сумму за полгода, то придется ежемесячно откладывать около 6 700 гривен — для многих украинцев это существенная часть зарплаты. Если же растянуть этот процесс на год, то сумма будет ориентировочно 3400 гривен ежемесячно. За полтора года это может быть примерно 2200 гривен в месяц. Однако за это время цены на технику могут измениться, а сам айфон 16 может уступить место более новым моделям.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, на чем можно сэкономить, чтобы уже скоро можно было отдохнуть в пансионате и даже ночевать в люксе.