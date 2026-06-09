Доллар подскочил до 45 грн: названы причина и предел, выше которого он не будет

Нацбанк пытается удерживать девальвацию

Во вторник, 9 июня, курс доллара в Украине подскочил до 45 гривен, что заставило многих забеспокоиться. Однако это произошло из-за корректировки курса НБУ, и подорожание доллара сразу на 5-10 гривен ждать не стоит, говорят эксперты "Телеграфу".

— Что сегодня произошло, так прыгнул курс доллара?

— Во-первых, ничего не произошло критического. Стандартная работа Национального банка, который в течение года корректирует курс в ту или иную сторону. Никаких фундаментальных факторов для того, чтобы курс куда-то "улетел" далеко у нас нет. Золото-валютные резервы Украины на 1 июня – 45,7 млрд долларов, – говорит Олег Гетман, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Этого более чем достаточно, чтобы корректировать курс и держать в нужном русле. Какое это нужное направление, — обычно определяет НБУ, согласно своим внутренним расчетам, к макроэкономической ситуации, к торговому балансу и куче других факторов.

Поэтому в настоящее время НБУ решил, что курс гривны нужно немного девальвировать, совсем немного — это не какие-то значительные колебания, это не изменение на 5-6-10 грн. Так что курс будет двигаться немного вверх и к концу года достигнет, возможно, 46 грн за доллар. Потому что у нас безумно искривленный торговый баланс.

Мы каждый год экспортируем на 30 млрд меньше, чем импортируем. Так что у нас постоянно по чуть-чуть уходит наша валюта. С другой стороны, за счет поступлений от государственных партнеров (гранты, макрофины, безвозвратная помощь) нам приходит около 50 млрд долларов валюты, и поэтому наш совокупный платежный баланс держится нормально.

Олег Гетман

Изменения курса вызваны исключительно пониманием ситуации от Национального банка и попыткой влиять на определенные макроэкономические балансы и торговый баланс.

— То есть выше заложенного в Нацбюджете 45,5 грн курс доллара неконтролируемо не пойдет?

– Это невозможно. Ибо у Национального банка есть 45 млрд золото-валютных резервов. И они делают с курсом все, что считают нужным.

— Значит, это какая-то местная истерия отдельных банков?

— Совершенно верно, абсолютно. Никаких фундаментальных факторов для стремительной девальвации нет. Но очень понемногу Национальный банк будет девальвировать примерно по несколько гривен в год.

— А что еще может повлиять на курс доллара? Война в Иране, урожай, экспорт?

— Перед войной наш экспорт был равен импорту. Мы вышли почти в ноль, а сейчас из-за безумных военных закупок, безумных закупок свободной энергии, у нас такой минус. Но опять-таки нет никакой катастрофы, потому что международники этот минус закрывают с избытком большими суммами.

Единственный риск, который может повлиять – международники перестанут оказывать помощь или будут оказывать очень заторможенно. Этот риск низкий, потому что все международники понимают, что Украина должна удержаться, получить макроэкономическую стабильность, победить врага.

Единственный, кто может этому помешать – это украинский парламент, который февраль-март был парализован, апрель – начал голосовать, май – снова был парализован. Наибольший риск для нашей макроэкономической стабильности, для курса — парламент не будет голосовать за важные законопроекты, представленные украинским Кабмином, и заложенные в меморандумах МВФ и Всемирного банка. И, соответственно, наши международные партнеры будут очень неохотны и очень медленно предоставлять нам следующие транши.

В то же время, Олег Устенко, экономист, экс-советник президента, добавляет, что мировой рынок находится в стадии нервного ожидания на международном рынке. Золото поползло вниз, потому что непонятно, что будет происходить с рынком. Те, кто вкладывался в золото на пике, давно потеряли свои деньги.

"Буквально пол года назад покупали золото по 5200 долларов за Тройскую унцию, а вот [сейчас] золото торгуется за 4320 долларов. Очевидно, произошло снижение цены на золото. Война в Иране совершенно очевидно сказалась на ценовой ситуации в мире. Мы, кстати, это видим в Украине", — говорит эксперт.

Олег Устенко

Что предшествовало

НБУ установил на 9 июня официальный курс доллара на уровне 44,51 гривны. Таким образом, валюта подорожала на 16 копеек. При этом в некоторых банках доллар достиг почти 45 грн. К примеру, Ощадбанк и ПриватБанк продают по 44,85 грн.

Курс доллара

В то же время, курс евро снизился до 51,35 гривны. В сравнении с показателем на 8 июня европейская валюта потеряла 28 копеек.

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