Куда будут переселять киевлян во время зимних блэкаутов и кто может обратиться: в РГА объяснили

Сбор информации идет во всех районах

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В Киеве уже принимают заявки на переселение на случай блэкаута зимой. Обратиться за помощью могут все нуждающиеся киевляне, но приоритет отдается маломобильным гражданам.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказали в Управлении социальной и ветеранской политики Голосеевской РГА.

Переселение в Киеве

12 августа в сети появилась информация о подготовке к временному переселению жителей столицы на случай отключений света и теплоснабжения зимой. Процедура в первую очередь направлена на одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью и семьи с детьми с инвалидностью.

Переселение в Киеве

Как будет работать процедура

В настоящий момент районные администрации собирают заявки от нуждающихся.

"После этого будем передавать списки на КГГА", — рассказали "Телеграфу" в Голосеевской РГА.

Собеседник издания отметил, что несмотря на приоритет для маломобильных, оставить заявку на переселение может любой житель Киева у которого нет альтернативного жилья на случай длительных отключений.

"Надеемся, что это не понадобится. Впрочем, подготовка идет. Детали, в частности, о том, куда будут расселять людей, пока неизвестны", — объяснили в РГА.

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Марина Хонда в комментарии ЕП отметила, что сбор информации о наиболее уязвимых группах граждан прямо сейчас идет во всех районах столицы. Власти хотят узнать, есть ли у людей альтернативное жилье на случай форс-мажоров, и сколько киевлян будут рассчитывать на государственную помощь. Параллельно с этим город формирует списки мест для временного размещения людей на случай перебоев с теплом.

Когда списки будут заполнены, то возможность переезда будут предлагать гражданам. По словам Хонды, город также отдельно рассматривает различные категории населения, поскольку разместить всех людей в одном месте невозможно.

Напомним, ранее мы писали о том, что эксперт назвал главную угрозу отопительному сезону в Киеве.