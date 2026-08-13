Заподозрили воровство в "АТБ": могут ли охранники заблокировать выход и проверить сумку

У работников охраны есть ограниченные полномочия

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Если охранник сети "АТБ" заподозрил кражу, голливудского боевика ожидать не стоит. Блокировать дверь или даже догонять на парковке чтобы заблокировать выезд никто не будет.

Об этом "Телеграфу" сообщил сотрудник "АТБ". Заметим, даже полномочий на обыск у охранников нет. Они могут, если увидели кражу на камеру или сами, попросили человека добровольно выложить вещи из сумки или из карманов. Это должно происходить при свидетелях.

Охранник может вызвать полицию — такое право имеет и покупатель, если представитель охраны угрожает или не выпускает из магазина. В каких случаях охранник может вызвать полицию:

сработала рамка против краж

похищение зафиксировано камерами наблюдения

другие покупатели увидели момент кражи и сообщили охраннику.

И уже когда полиция прибудет, правоохранители могут произвести обыск. В Госпродпотребслужбе отмечали: обыск вещей охраной без полиции и согласия покупатели — нарушение закона.

Если же воровство докажут — оплатить товар на месте недостаточно. Суд все равно может состояться и назначить наказание.

Ранее "Телеграф" сообщал и о другой возможности. В частности, из-за мелкой кражи суд может произойти позже срока, в который должны были наложить наказание, а значит, вина есть, а ответственность — нет.