Заработал на войне на квартиры в Дубае и спорткары: эксклюзивные детали громкого расследования о дронах

Миллион долларов отката на оборонном заказе — что известно НАБУ о закупках для пограничников

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На фоне постоянного дефицита ресурсов на фронте и закрытых оборонных закупок отдельные дельцы превращают войну в источник сверхприбылей. Офицер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Виталий Шапран, годами занимавшийся направлением авиационно-технического имущества, оказался в фокусе внимания антикоррупционных органов.

"Телеграфу" удалось получить эксклюзивные детали расследования закупок ГПСУ, возможного сговора с бизнесменом Робертом Степаняном и вымогательства взятки в миллион долларов. Детальнее – читайте в материале.

Главное:

чиновник ГПСУ Виталий Шапран и бизнесмен Роберт Степанян, по версии НАБУ, пытались "обилетить" закупку беспилотников "Колибри". Официально имена дельцов не называли, однако "Телеграфу" удалось выяснить детали дела;

по версии НАБУ, пытались "обилетить" закупку беспилотников "Колибри". Официально имена дельцов не называли, однако удалось выяснить детали дела; фигуранты вроде бы требовали миллион долларов взятки у одного из участников рынка , угрожая блокировкой актов и остановкой поставок дронов для ГПСУ;

, угрожая блокировкой актов и остановкой поставок дронов для ГПСУ; контролируемая Степаняном фирма получала закрытые подряды не только от ГПСУ, но и от Агентства оборонных закупок без прозрачных торгов;

Степаняны с задекларированным доходом в 4,6 млн грн купили имущество на 310 млн грн, в том числе спорткары и квартиры в ОАЭ;

участникам сделки назначили большие залоги, их арестовали несколько месяцев назад – в конце мая 2026-го, однако участвовавшие в схемах компании продолжают работать, а виновность Шапрана и Степаняна еще нужно доказать.

Схема "Колибри": как поделить миллионы

Виталий Шапран занимал должность начальника сектора авиационно-технического имущества и ремонта ГПСУ еще с 2020 года. За это время он сформировал немалый рычаг влияния на решения по закупкам. По версии следствия, чиновник действовал в сговоре с бизнесменом Робертом Степаняном.

Материалы дела. Скриншот

Об одной из схем партнеров стало известно НАБУ. Дело расследовали несколько месяцев, вплоть до начала лета 2026 года. Так, перед проведением непубличного тендера на поставку дронов "Колибри" общей стоимостью более 826 млн грн сообщники заранее договорились, что победителем должна стать именно фирма Степаняна. Для формального соблюдения процедуры ГПСУ разослала запросы предложений ряду предприятий.

Неожиданно для организаторов схемы свою заявку подало ООО "Техавтофарт Юг", предложив существенно более низкую цену и став главным конкурентом. Попытка Степаняна убедить предпринимателей "не сбивать цену" не сработала — "Техавтофарт Юг" официально снизила стоимость предложения до 760 млн грн и выиграла непубличный конкурс.

Оказавшись перед угрозой потери дохода, сообщники сменили тактику и перешли к прямому вымогательству. Они выставили требование: один миллион долларов отката. В случае отказа должностные лица ГПСУ угрожали не подписывать ни один акт приемки-передачи товара и полностью сорвать выполнение договора.

Роль переговорщика взял на себя Степанян. Встреча состоялась в одном из фешенебельных киевских ресторанов – Fenix. Схема распределения предполагала, что 700 тыс. долларов останутся бизнесмену, а остальные 300 тыс. долларов достанутся чиновнику пограничного ведомства.

Впрочем, руководство ООО "Техавтофарт Юг" отказалось играть по коррупционным правилам и обратилось к детективам НАБУ. Дальнейшие переговоры, угрозы и требования передачи денег проходили уже под полным контролем правоохранительных органов и фиксировались процессуальными средствами.

Подозреваемый – Виталий Шапран. Скриншот

Хотя НАБУ и САП официально сообщили о факте разоблачения схемы без разглашения персональных данных, "Телеграфу" удалось установить всех ключевых фигурантов и связанные компании.

Как работала схема. Инфографика "Телеграфа"

Роберт Степанян является официальным совладельцем (25%) ООО "Промышленные решения" и, по данным правоохранителей, фактически контролировал ООО "Ювитек". До 2026 года последняя компания была оформлена на его сына – Гарри Степаняна.

ООО "Ювитек" до 2026 года было оформлено на Гарри Степаняна

Только в течение 2025 года ООО "Ювитек" заключило с ГП "Агентство оборонных закупок" (АОЗ) контракты на впечатляющую сумму: 2,5 млрд грн. Все сделки заключались по процедурам без применения открытых торгов. Засекреченность оборонных закупок, действительно оправданная соображениями безопасности в условиях войны, в этом случае служила ширмой для того, чтобы избежать общественного контроля и журналистских расследований.

Дубайские квартиры и элитный автомобиль на пенсионерку

Анализ финансового состояния семьи Степанян обнаружил колоссальный разрыв между официальными доходами и реальным состоянием. За период с 1998-го по 2025 год Степанян официально заработал 4,37 млн грн, а его жена – лишь 293 тыс. грн. В то время как общая стоимость установленных следствием активов семьи превышает 310 млн грн.

В Украине у бизнесмена не было оформленной на него элитной недвижимости (лишь объекты на временно оккупированной территории Донбасса). А имущество активно регистрировалось на родственников:

на 75-летнюю родственницу Любовь Степанян в октябре 2025 года оформили новый BMW X7 xDrive40d (ориентировочно 145 тыс. долларов);

на Марину Степанян был оформлен внедорожник Audi Q8 2026 года (около 100 тыс. долларов).

Основные же капиталы семьи оседали за рубежом и в элитных сегментах украинской недвижимости. Материалы прослушивания зафиксировали обсуждение покупки квартир в Дубае (в частности, в ЖК Palace Residences North), а также паркинг с автомобилями Rolls-Royce, Lamborghini и Ferrari.

"Тогда одну (квартиру. – Ред.) оформляем на Гарри. Я паспорт его сбросила. А вторую на меня?" – обращалась жена Степаняна к мужу во время телефонного разговора, зафиксированного в НАБУ. Речь идет о квартирах в ОАЭ.

Комплекс, в котором купили квартиры Степаняны. Фото: realtree.ae

Кроме того, в переписке обсуждался просмотр трех квартир в киевском ЖК "Новопечерские Липки" стоимостью около миллиона долларов каждая, перелеты бизнес-классом по 10 тыс. долларов за билет и отдых на Мальдивах.

Роберт Степанян десятки раз пересекал границу и без проблем продолжал путешествовать. При этом в одном из разговоров он сказал своему партнеру, что планирует "выбираться" из Украины, потому что "ничего хорошего здесь не будет". Но не успел. Его взяли под арест. В июне 2026-го залог уменьшили со 140 млн до 120 млн грн (залог для Шапрана – 4,9 млн грн). При этом это должны быть официальные средства, с которых уплачены налоги. Удалось ли Степаняну выйти под залог, "Телеграфу" неизвестно. Однако контролируемые им компании продолжают работать.

Дело о закупке беспилотников для ГПСУ – это не просто очередной пример бытовой или должностной коррупции, а прямое вредительство в сфере национальной безопасности. Попытки искусственно завысить стоимость спецоборудования и требования откатов в условиях ограниченного оборонного бюджета приводят к прямому недополучению техники на передовой. Каждая выведенная в тень гривна или приобретенная в Дубае квартира на деньги от оборонного контракта конвертируется в незакрытые потребности подразделений и дополнительные риски для жизней украинских военных.

"Телеграф" продолжит изучать контракты, которые заключены с компаниями семьи Степаняна, и вскоре расскажет о том, кто из чиновников может быть к этому причастен. Продолжение следует…