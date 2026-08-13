Сигнал воздушной тревоги в Украине может изменить свой формат: что предлагают

Кабмин предлагает пересмотреть подходы к оповещению граждан

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В Украине требуют изменить формат оповещения об опасностях России. В частности, речь идет об отмене уличных сирен воздушной тревоги и сигналов отбоя в ночное время.

Соответствующая петиция №41/010574-26 зарегистрирована на официальном портале Кабинета Министров Украины. Ее автором выступила Елена Червова.

Сбор подписей под инициативой начался 11 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрел Кабинет Министров Украины, он должен собрать 25 тысяч подписей. До конца голосования остается 91 день. На вечер 12 августа документ поддержал лишь 71 гражданин.

Автор обращения отмечает, что ночные оповещения не гарантируют безопасность, но наносят колоссальный вред психологическому и физическому здоровью граждан из-за хронической нехватки сна. По ее наблюдениям, большинство людей ночью все равно не бегут в укрытия, а информацию о реальной угрозе отслеживают через мобильные приложения и Telegram-каналы.

"Громкоговорители в ночное время абсолютно бесполезны в плане безопасности, но нарушают сон и приводят к проблемам с сердцем и сосудами. Очень часто между сиреной и прилетом баллистики проходит 30–40 секунд — бежать в укрытие в этот момент опаснее оставаться за двумя стенами. Особенно бессмыслен сигнал отбоя ночью, который просто будит людей, которые только смогли заснуть. Все желающие давно поставили уведомления по телефонам", — говорится в тексте обращения.

Также автор привела несколько аргументов. В частности это:

Отсутствие укрытий: большинство жителей не имеют возможности каждую ночь по несколько раз спускаться в подвалы и стоять там до утра перед рабочим днем.

большинство жителей не имеют возможности каждую ночь по несколько раз спускаться в подвалы и стоять там до утра перед рабочим днем. Скорость ракет: при ударах баллистикой или КАБами сирена раздается практически одновременно со взрывами, поэтому бежать на улицу небезопасно.

при ударах баллистикой или КАБами сирена раздается практически одновременно со взрывами, поэтому бежать на улицу небезопасно. Вред от сигнала отбоя: громкий сигнал об окончании тревоги среди ночи повторно срывает сон и истощает нервную систему.

громкий сигнал об окончании тревоги среди ночи повторно срывает сон и истощает нервную систему. Наличие альтернативы: мобильные приложения и смартфоны извещают об опасности индивидуально и точнее, чем уличные сирены.

Петиция на сайте КМУ

Ознакомиться с текстом обращения и оставить свой голос можно на официальном сайте электронных петиций Кабинета Министров Украины.

Следует помнить, что создать электронную петицию на сайте правительства или горсовета может каждый гражданин Украины, а высказанные в ней идеи отражают только частную позицию автора. Даже в случае успешного сбора 25 тысяч подписей призывы из петиций редко воплощаются в реальные законы и носят для власти исключительно рекомендательный характер.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предложили переодеть ТЦК в другую форму.