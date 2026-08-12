Эра риелторов заканчивается? В Украине их хотят объявить вне закона

Сбор подписей под инициативой начался 11 августа

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В Украине предлагают на законодательном уровне запретить риелторскую деятельность. Это аргументируют наплывом "теневых схем" и "отсутствием юридической пользы" от соответствующих услуг.

Об этом сообщает "Телеграф" со ссылкой на электронную петицию на сайте Кабмина.

Справка: сбор подписей под инициативой начался 11 августа 2026 года. Чтобы документ официально рассмотрел Кабинет Министров Украины, он должен собрать 25 000 подписей. До конца голосования остается 92 дня.

Суть проблемы

По мнению автора обращения, в сфере риелторских услуг широко распространены "неофициальные и полулегальные" операции с недвижимостью, "сокрытие реальных доходов, уклонение от уплаты налогов и навязывание услуг, не имеющих юридической ценности".

"Значительная часть риелторов работает без официальной регистрации, без лицензий и контроля со стороны государства, что создает условия для мошенничества и манипуляций", — утверждается в документе.

В петиции также подчеркивают, что риелторы массово вмешиваются в сделки, мешают прямому контакту между собственником и покупателем и взимают комиссии без правовых гарантий.

"Так называемые договоры агентства недвижимости не имеют юридической силы, не защищают ни одну из сторон, не влияют на разрешение споров и не признаются государственными органами. Все реальные правовые последствия возникают только после нотариального оформления, а риелторские документы не имеют значения в случае конфликтов между арендодателем, арендатором, продавцом или покупателем", — говорится в тексте обращения.

Автор считает, что из-за деятельности риелторов цены на недвижимость растут "неестественно", формируется неконтролируемый рынок посредников, граждане вынуждены переплачивать за аренду и покупку жилья, а реальная рыночная стоимость объектов становится непрозрачной.

Что предлагает автор

В связи со всем вышеуказанным, правительство просят рассмотреть вопрос о запрете риелторской деятельности на законодательном уровне.

Контекст "Телеграфа": Представление петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

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