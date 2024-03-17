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Все, что нужно знать о декоммунизации в Днепре: на здании прокуратуры в центре нашелся Ленин (фото)

Автор
Ангелина Тараненко Ангелина Тараненко
Дата публикации
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Автор
Законы о декоммунизации вступили в силу 21 мая 2015 года Новость обновлена 17 марта 2024, 19:22
Законы о декоммунизации вступили в силу 21 мая 2015 года. Фото Коллаж "Телеграф"

За восемь лет никто не заметил?

Один из отделов Днепропетровской областной прокуратуры продолжает находиться по адресу ул. Ленина, 10. Примечательно, что это после проведения масштабной декоммунизации в городе и области, и изменения названия улицы на Воскресенская.

Об этом в своем Instagram написала местная жительница Ирина Токарская, добавив соответствующую фотографию. Кроме того, женщина заметила, что крепеж для флага на стене пуст.

"Все, что нужно знать о декоммунизации в Днепре", — написала Токарская.

Фото с Instagram Ирины Токарской

Женщина обвинила работников прокуратуры в любви к Советскому Союзу и, собственно, Ленину.

"Ч***нин жил, ч***нин будет жить" И еще держатель для флага — пустой. Короче, полный ч***ин», — добавила местная жительница.

Отметим, что в рамках выполнения Закона о декоммунизации улице, ранее именовавшейся Ленина, вернули историческое название — Воскресенская. Это произошло 19 февраля 2016 года. Почему за долгие восемь лет адресную табличку не заменили — вопрос. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что табличка находится на здании государственного органа "Отдел Днепропетровской областной прокуратуры".

Ул. Воскресенская, 10

Улица Воскресенская в Днепре – одна из старейших улиц. Она расположена в центральной части города — в Шевченковском районе, в исторической местности Половица. В 1930-е годы, после уничтожения Свято-Воскресенской церкви большевиками, улицу назвали в честь Ленина. В рамках выполнения Закона о декоммунизации улице Ленина предлагалось присвоить имя Степана Бандеры, впрочем, 19 февраля 2016 года улице вернули историческое название — Воскресенская.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в одной из областей Украины снесли последний памятник СССР. Первыми завершили декоммунизацию во Львовской области.

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#Днепр #Декоммунизация #Декомунизация в Украине