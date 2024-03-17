Все, что нужно знать о декоммунизации в Днепре: на здании прокуратуры в центре нашелся Ленин (фото)

За восемь лет никто не заметил?

Один из отделов Днепропетровской областной прокуратуры продолжает находиться по адресу ул. Ленина, 10. Примечательно, что это после проведения масштабной декоммунизации в городе и области, и изменения названия улицы на Воскресенская.

Об этом в своем Instagram написала местная жительница Ирина Токарская, добавив соответствующую фотографию. Кроме того, женщина заметила, что крепеж для флага на стене пуст.

"Все, что нужно знать о декоммунизации в Днепре", — написала Токарская.

Фото с Instagram Ирины Токарской

Женщина обвинила работников прокуратуры в любви к Советскому Союзу и, собственно, Ленину.

"Ч***нин жил, ч***нин будет жить" И еще держатель для флага — пустой. Короче, полный ч***ин», — добавила местная жительница.

Отметим, что в рамках выполнения Закона о декоммунизации улице, ранее именовавшейся Ленина, вернули историческое название — Воскресенская. Это произошло 19 февраля 2016 года. Почему за долгие восемь лет адресную табличку не заменили — вопрос. Еще больше вопросов вызывает тот факт, что табличка находится на здании государственного органа "Отдел Днепропетровской областной прокуратуры".

Ул. Воскресенская, 10

Улица Воскресенская в Днепре – одна из старейших улиц. Она расположена в центральной части города — в Шевченковском районе, в исторической местности Половица. В 1930-е годы, после уничтожения Свято-Воскресенской церкви большевиками, улицу назвали в честь Ленина. В рамках выполнения Закона о декоммунизации улице Ленина предлагалось присвоить имя Степана Бандеры, впрочем, 19 февраля 2016 года улице вернули историческое название — Воскресенская.

Напомним, ранее Телеграф писал, что в одной из областей Украины снесли последний памятник СССР. Первыми завершили декоммунизацию во Львовской области.