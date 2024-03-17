Все, що потрібно знати про декомунізацію у Дніпрі: на будівлі прокуратури у центрі знайшовся Ленін (фото)

За вісім років ніхто не помітив?

Один з відділів Дніпропетровської обласної прокуратури продовжує знаходитися за адресою: вул. Леніна, 10. Примітно, що це після проведення масштабної декомунізації в місті та області й зміни назви вулиці на Воскресенську.

Про це у своєму Instagram написала місцева мешканка Ірина Токарська, додавши відповідну світлину. Крім того, жінка зауважила, що кріплення для прапора на стіні — порожнє.

"Все, шо треба знати про декомунізацію у Дніпрі", — написала Токарська.

Фото з Instagram Ірини Токарської

Жінка звинуватила працівників прокуратури у любові до Радянського Союзу і, власне, Леніна.

"Ч***нин жив, ч***нин будет жить" І ще держак для прапора — порожній. Корочє, повний ч***нин", — додала місцева мешканка.

Зазначимо, що у межах виконання Закону про декомунізацію, вулиці, що раніше мала ім'я Леніна, повернули історичну назву — Воскресенська. Це відбулося 19 лютого 2016 року. Чому за довгих вісім років адресну табличку не замінили — питання. Ще більше питань викликає той факт, що табличка знаходиться на будівлі державного органа "Відділ Дніпропетровської обласної прокуратури".

Вул. Воскресенська, 10

Вулиця Воскресенська у Дніпрі — одна з найстаріших вулиць. Вона розташована у центральній частині міста — в Шевченківському районі, в історичній місцевості Половиця. У 1930-ті роки, після знищення Свято-Воскресенської церкви більшовиками, вулицю назвали на честь Леніна. В межах виконання Закону про декомунізацію вулиці Леніна пропонувалося присвоїти ім'я Степана Бандери, утім 19 лютого 2016 вулиці повернули історичну назву — Воскресенська.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в одній з областей України знесли останній пам’ятник СРСР. Першими завершили декомунізацію на Львівщині.