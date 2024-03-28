Собирал данные о госпитале и ТЭС: СБУ поймала молодого агента ФСБ в Днепре (фото)

22-летний вражеский агент может навсегда оказаться за решеткой

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который хотел скорректировать ракетный удар по ТЭС и военному госпиталю в Днепре. Сейчас злоумышленник находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Об этом в четверг, 28 марта, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что агента пойма "на горячем", когда тот проводил доразведку вблизи госпиталя Сил обороны.

"Злоумышленник хотел установить ориентировочное количество находившихся там на стационарном лечении украинских защитников. Также он следил за медицинским транспортом, прибывающим на территорию медучреждения. Полученные сведения вместе с координатами объекта фигурант пытался передать в ФСБ через анонимный чат в мессенджере. В дальнейшем оккупанты планировали использовать развединформацию для подготовки ракетного удара по военному госпиталю в Днепре", — говорится в сообщении.

Второй потенциальной целью агента являлась местная тепловая электростанция, которая обеспечивает значительную часть мегаполиса электричеством. Выполняя указания ФСБ, фигурант снимал на свой телефон периметр ТЭС и прилегающую территорию. Оккупантам эта информация была необходима, чтобы узнать техническое состояние объекта для подготовки новых атак.

Следствие установило, что агентом оказался 22-летний местный житель, которого в феврале текущего года дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской спецслужбы.

"Вниманию" агрессора молодой человек попал как активный пользователь российских телеграмм-каналов по поиску быстрого заработка. За сотрудничество с оккупантами предатель получал на собственные банковские реквизиты денежное вознаграждение", — объяснили в СБУ.

Агенту было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. Сейчас он находится под стражей и ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала российского агента, который шпионил за кораблями ВСУ возле Одесского морского порта.