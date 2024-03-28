Збирав дані про госпіталь та ТЕС: СБУ спіймала молодого агента ФСБ у Дніпрі (фото)

22-річний ворожий агент може назавжди опинитися за ґратами

Служба безпеки України затримала російського агента, який хотів скоригувати ракетний удар по ТЕС та військовому госпіталю у Дніпрі. Наразі зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

Про це у четвер, 28 березня, повідомили у пресслужбі СБУ. Зазначається, що агента заплави "на гарячому", коли той проводив дорозвідку поблизу госпіталю Сил оборони.

"Зловмисник хотів встановити орієнтовну кількість українських захисників, які перебували там на стаціонарному лікуванні. Також він стежив за медичним транспортом, що прибуває на територію медустанови. Отримані відомості разом з координатами об’єкта фігурант намагався передати у ФСБ через анонімний чат у месенджері. підготовки ракетного удару по військовому шпиталю в Дніпрі", — йдеться у повідомленні.

Другою потенційною метою агента була місцева теплова електростанція, яка забезпечує значну частину мегаполіса електрикою. Виконуючи вказівки ФСБ, фігурант знімав на свій телефон периметр ТЕС та прилеглу територію. Окупантам ця інформація була необхідна, щоб дізнатися про технічний стан об’єкта для підготовки нових атак.

Слідство встановило, що агентом виявився 22-річний місцевий мешканець, якого у лютому поточного року дистанційно завербував кадровий співробітник російської спецслужби.

"До уваги" агресора молодик потрапив як активний користувач російських телеграм-каналів з пошуку швидкого заробітку. За співпрацю з окупантами зрадник отримував на власні банківські реквізити грошову винагороду", — пояснили в СБУ.

Агенту було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу. Наразі він перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що СБУ затримала російського агента, який шпигував за кораблями ЗСУ біля Одеського морського порту.