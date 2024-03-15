Водитель грузовика попался на шпионаже за военными кораблями в Одессе: СБУ раскрыла детали

В зоне его особого внимания находились пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ

Служба безопасности Украины задержала агента РФ, который шпионил за кораблями ВСУ возле Одесского морского порта. Теперь ему грозит пожизненному тюремное заключение.

Об этом в пятницу, 15 марта, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что контрразведка службы сорвала планы врага получить информацию о Силах обороны в акватории Черного моря.

"В результате спецоперации в Запорожье задержан агент военной разведки России, разведывавший места дислокации и перемещения украинских боевых кораблей. В зоне его особого внимания находились пункты базирования и маршруты выхода в открытое море бронированных артиллерийских катеров ВСУ", — говорится в сообщении.

Было установлено, что агент прикрывался водителем-дальнобойщиком, чтобы осуществлять межрегиональные перевозки и собирать разведданные. Находясь за рулем фуры он заезжал на территорию портов для получения коммерческих грузов, а сам в то время пытался скрыто сделать зафиксировать геолокации кораблей.

Известно, что российские оккупанты намеревались получить развединформацию для планирования боевых операций в морской акватории Украины. Для предотвращения этого СБУ заблаговременно разоблачила агента и поэтапно задокументировала его преступную деятельность. Это в свою очередь дало возможность провести комплексные меры по обеспечению безопасности украинских военных судов.

Злоумышленника задержали "на горячем", когда тот следил за работой кораблей возле Одесского морского порта и пытался отчитаться врагу. В ходе расследования выяснилось, что у фигуранта была также и дополнительная задача — шпионить за сухопутными подразделениями ВСУ на побережье Черного моря.

Мужчине было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей и ему грозит наказание в виде пожизненного заключения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала жену бывшего "регионала", которая шпионила в Винницкой области для ФСБ. Теперь ей грозит пожизненное заключение.