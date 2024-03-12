В Запорожской области предатель планировал отравить командиров ВСУ: детали от СБУ (фото и видео)

Параллельно агент выполнял еще одну задачу

Служба безопасности Украины задержала агента ФСБ, который пытался смертельно отравить командиров боевого подразделения ВСУ в Запорожской области. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе СБУ. Отмечается, что военная контрразведка, к счастью, предотвратила российскую диверсию.

"Злоумышленником оказался действующий военнослужащий украинской армии. Для совершения преступления он планировал добавить ядовитое вещество в воду банно-прачечного комплекса, которым пользовался командный состав ВСУ. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили связь предателя с российской спецслужбой и пошагово задокументировали его подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

Благодаря этому был проведен комплекс мер по обеспечению украинских военных, а также удалось задержать агента ФСБ на этапе его подготовки к осуществлению диверсии.

В ходе расследования было установлено, что агент выполнял еще одну задачу. Ему необходимо было разведывать для ФСБ места дислокации и перемещения подразделений ВСУ на передовой.

По данным следствия, фигуранта завербовали из-за его родителей, проживающих на временно оккупированной части территории Луганской области. Захватчики похитили их прямо из дома и заключили в тюрьму в местной русской застенке. Там их подвергали жестоким пыткам и требовали, чтобы те уговорили сына работать на страну-агрессора.

После этого общение с новым агентом проходило через анонимный чат в мессенджере. Во время обыска у задержанного был изъят мобильный телефон, используемый для общения с оккупантами.

Учитывая собранные доказательства, СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он под стражей. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что СБУ задержала жену экс-регионала, оказавшуюся агентом ФСБ. Она разведывала маршруты движения военных эшелонов, а в соцсетях она активно призывала к поддержке диктатора Путина.