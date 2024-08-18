Концерт Сердючки в Днепре прошел со скандалом: зрители попросили петь на украинском, и началось (видео)

В обществе отреагировали на действия артиста

В субботу, 17 августа, концерт Верки Сердючки (сценический образ Андрея Данилко) в Днепре не обошелся без скандала. Артист поругался со сцены с одним из зрителей.

Как пишут местные паблики, зрителю не понравилось, что во время выступления звучали хиты на русском языке. В ответ Данилко сказал ему, что тот "уйдет за российским кораблем".

Реплики зрителя в видео не попали. Поэтому, что именно он говорил артисту, неизвестно.

Сердючка сначала заметила, что у человека есть какая-то тряпочка, и в шутку предложила ею что-то "заткнуть" (видимо, рот). А потом действительно пригрозила, что ворчливый поклонник пойдет за российским военным кораблем.

Данилко здесь, видимо, ограничился предупреждением, а вот зрители (уж, вероятно, другие) на концерте громко ругались матом. Артист отреагировал на ненадлежащее поведение фанатки, в шутку в стиле Верки Сердючки.

"Котенок, ты нажралася, да? Вас сейчас выведут, если ты будешь материться. Пиз*а Ивановна, сейчас ты выйдешь, так некрасиво, поняла? Закусывать надо", — сказала Сердючка.

Андрей Данилко посоветовал женщине закусывать "рыбой или балычком". Однако позже оказалось, что и сама Сердючка не без греха. Во время ответа хейтерам из соцсетей она сама с удовольствием выругалась матом.

"Блогеры вот эти, рассказывают, что я не пишу (песни) на украинском. П*здят! Вырвалось, вырвалось", — веселился Данилко, подчеркнув, что украинские песни он пишет, и много.

На этом концерте Сердючка также передала "большое приветствие" зрителям от Лаймы Вайкуле, Аллы Пугачевой и Максима Галкина, с которыми недавно встретилась на фестивале в Юрмале.

"Они очень поддерживают Украину", — отметила со сцены артистка.

Реакция сети

На концерт Верки Сердючки в Днепре отреагировал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

В комментариях к сообщению о концерте люди также написали свое мнение. Они недовольны действиями артиста.

Ранее "Телеграф" писал, что актриса Надежда Хильская высказалась о Цимбалюке, попавшем в скандал из-за российских песен.