Концерт Сердючки в Дніпрі пройшов зі скандалом: глядачі попросили співати українською, і почалося (відео)

У суспільстві відреагували на дії артиста

У суботу, 17 серпня, концерт Вєрки Сердючки (сценічний образ Андрія Данилка) в Дніпрі не обійшовся без скандалу. Артист посварився зі сцени з одним із глядачів.

Як пишуть місцеві пабліки, глядачеві не сподобалося, що під час виступу лунали хіти російською мовою. У відповідь Данилко сказав йому, що той "піде за російським кораблем".

Репліки глядача у відео не потрапили. Тому, що саме він говорив артисту, невідомо.

Сердючка спочатку помітила, що в людини є якась ганчірочка, і жартома запропонувала нею щось "заткнути" (мабуть, рота). А потім дійсно пригрозила, що буркотливий шанувальник піде за російським військовим кораблем.

Данилко тут, мабуть, обмежився попередженням, а от глядачі (вже, вірогідно, інші) на концерті голосно лаялися матюком. Артист відреагував на неналежну поведінку фанатки, жартома у стилі Вєрки Сердючки.

"Кошеня, ти нажерлася, так? Вас зараз виведуть, якщо ти матюкатимешся. Піз*а Іванівна, зараз ти вийдеш, так некрасиво, зрозуміла? Закусувати треба", — сказала Сердючка.

Андрій Данилко порадив жінці закусувати "рибою або баличком". Однак пізніше виявилося, що й сама Сердючка не без гріха. Під час відповіді хейтерам із соцмереж вона сама із задоволенням вилаялася матом.

"Блогери ось ці, розповідають, що я не пишу (пісні) українською. П*здять! Вирвалося, вирвалося", — веселився Данилко, наголосивши, що українські пісні він пише, і багато.

На цьому концерті Сердючка також передала "велике привітання" глядачам від Лайми Вайкуле, Алли Пугачової та Максима Галкіна, з якими нещодавно зустрілася на фестивалі в Юрмалі.

"Вони дуже підтримують Україну", — зазначила зі сцени артистка.

Реакція мережі

На концерт Вєрки Сердючки у Дніпрі відреагував політтехнолог Олексій Голобуцький.

В коментарях до допису про концерт люди також написали свою думку. Вони невдоволені діями артиста.

Раніше "Телеграф" писав, що актриса Надія Хільська висловилася про Цимбалюка, який потрапив у скандал через російські пісні.