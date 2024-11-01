В Днепре раздался мощный взрыв: первые подробности

О пострадавших ничего не известно

В пятницу, 1 ноября, в одном из районов Днепра прогремел мощный взрыв. Предварительно вражеские войска атаковали город двумя баллистическими ракетами Искандер-М/С-400.

На данный момент, о пострадавших и разрушениях ничего не сообщается. В одном из районов города после взрыва видно сильное задымление.

"Днепр под атакой баллистики. Угроза повторных пусков остается", — пишут местные паблики.

На место происшествия устремились пожарные экипажи. Обстоятельства устанавливаются.

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Напомним, вечером 25 октября в Днепре во время атаки погибли 4 человека, среди погибших жена и дочь полицейского. Также пострадали 19 человек, из них четверо – дети. Госпитализированы восемь пострадавших. Повреждены 13 многоквартирных и 2 частных дома, 30 авто. Повреждены корпуса больницы. Последствия российского удара ликвидируют более 60 спасателей и 18 единиц техники ГСЧС.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в больнице Мечникова, которая была повреждена во время атаки по Днепру вечером 25 октября, вылетели окна прямо во время проведения операции. Весь зал, где в тот момент с пациентом работали врачи, оказался в осколках стекол.