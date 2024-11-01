В Дніпрі пролунав потужний вибух: перші подробиці

Про постраждалих нічого не відомо

У п’ятницю, 1 листопада, в одному з районів Дніпра пролунав потужний вибух. Попередньо ворожі війська атакували місто двома балістичними ракетами Іскандер-М/С-400.

Наразі про потерпілих та руйнування нічого не повідомляється. В одному з районів міста після вибуху видно сильне задимлення.

"Дніпро під атакою балістики. Загроза повторних пусків залишається", — пишуть місцеві паблики.

На місце події прямують пожежні екіпажі. Обставини встановлюються.

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Нагадаємо, ввечері 25 жовтня у Дніпрі під час атаки загинули 4 особи, серед загиблих дружина та дочка поліцейського. Також постраждали 19 людей, із них четверо – діти.

Госпіталізовано вісім постраждалих. Пошкоджено 13 багатоквартирних та 2 приватні будинки, 30 авто. Пошкоджено корпус лікарні. Наслідки російського удару ліквідують понад 60 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, у лікарні Мечникова, яку було пошкоджено під час атаки по Дніпру, вилетіли вікна прямо під час операції. Весь зал, де на той момент з пацієнтом працювали лікарі, опинився в уламках скла.