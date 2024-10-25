В Киеве мужчина нашел на смотровой площадке кусок "шахеда" (фото)
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С начала октября это уже 15-я атака дронов на столицу
В пятницу, 25 октября, на смотровой площадке возле "Арки Свободы украинского народа" мужчина нашел обломок от российского дрона-камикадзе. Вероятнее всего вражеский БпЛА во время ночной атаки сбили наши силы ПВО и его части рухнули на территорию парка "Центральный".
Мужчина сообщил о своей находке сотрудникам Муниципальной охраны и они незамедлительно прибыли на место происшествия. Опасную территорию оградили сигнальными лентами и вызвали взрывотехников.
Известно, что на смотровой площадке возле "Арки Свободы украинского народа" мужчина нашел обломок вражеского БпЛА. Он незамедлительно сообщил об этом сотрудникам Муниципальной охраны, которые ограничили доступ к опасной территории.
На место происшествия вызвали специалистов-взрывотехников и правоохранителей.
Части дрона лежали на территории столичного Центрального парка отдыха. Исследовав обломки правоохранители подтвердили, что мужчина действительно наткнулся на часть от российского дрона.
К счастью, обломок не представлял угрозы и никто из людей не пострадал.
Полицейские изъяли части БпЛА для фиксации очередного военного преступления РФ.
Напомним, в ночь на пятницу, 25 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками. РФ запускала беспилотники на столицу с территории Курской области и Краснодарского края, они шли двумя большими волнами, воздушную тревогу объявляли дважды и суммарно она длилась примерно 4 часа.
Падение обломков дронов было зафиксировано в Дарницком районе Киева. Из-за этого произошло возгорание деревьев и травы на открытой территории, но пожар быстро ликвидировали.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 21 октября россияне атаковали Киев, запустив около десятка беспилотников. Все они были обезврежены силами ПВО, однако из-за падения обломков были разрушения.