В Киеве мужчина нашел на смотровой площадке кусок "шахеда" (фото)

С начала октября это уже 15-я атака дронов на столицу

В пятницу, 25 октября, на смотровой площадке возле "Арки Свободы украинского народа" мужчина нашел обломок от российского дрона-камикадзе. Вероятнее всего вражеский БпЛА во время ночной атаки сбили наши силы ПВО и его части рухнули на территорию парка "Центральный".

Мужчина сообщил о своей находке сотрудникам Муниципальной охраны и они незамедлительно прибыли на место происшествия. Опасную территорию оградили сигнальными лентами и вызвали взрывотехников.

Известно, что на смотровой площадке возле "Арки Свободы украинского народа" мужчина нашел обломок вражеского БпЛА. Он незамедлительно сообщил об этом сотрудникам Муниципальной охраны, которые ограничили доступ к опасной территории.

На место происшествия вызвали специалистов-взрывотехников и правоохранителей.

Части дрона лежали на территории столичного Центрального парка отдыха. Исследовав обломки правоохранители подтвердили, что мужчина действительно наткнулся на часть от российского дрона.

К счастью, обломок не представлял угрозы и никто из людей не пострадал.

Полицейские изъяли части БпЛА для фиксации очередного военного преступления РФ.

Напомним, в ночь на пятницу, 25 октября, россияне атаковали Киев беспилотниками. РФ запускала беспилотники на столицу с территории Курской области и Краснодарского края, они шли двумя большими волнами, воздушную тревогу объявляли дважды и суммарно она длилась примерно 4 часа.

Падение обломков дронов было зафиксировано в Дарницком районе Киева. Из-за этого произошло возгорание деревьев и травы на открытой территории, но пожар быстро ликвидировали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что 21 октября россияне атаковали Киев, запустив около десятка беспилотников. Все они были обезврежены силами ПВО, однако из-за падения обломков были разрушения.