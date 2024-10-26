В Киеве дрон влетел прямо в комнату к 15-летней девочке - она погибла (видео)

Ужасная трагедия

Вечером в пятницу, 25 октября, россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке в Соломенском районе Киева. Как стало известно, в одной из квартир, в которую было зафиксировано прямое попадание беспилотника, погибла девочка-подросток.

Соседи пострадавшей семьи до сих пор находятся в шоке и не могут совладать с эмоциями. Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.

Известно, что дрон влетел прямо в комнату, в которой находилась 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее бездыханное тело обнаружили в комнате спасатели.

В квартире сразу же начался пожар и соседи успели лишь спасти родителей подростка. Сообщается, что в семье было двое детей. Брат погибшей девочки находился в отъезде.

Соседи пытались потушить пожар своими силами, но огонь начал распространяться очень быстро — люди начали задыхаться и были вынуждены покинуть этаж.

"Там влетело в комнату, где была девочка. Там без вариантов", — сказал сосед семьи.

Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий в первое утро после атаки. Он сделал фото и видео, как выглядит пострадавший дом.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российский "шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе. Повреждены квартиры с 17 по 21 этаж, в одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. Именно в ней спасатели обнаружили погибшую девушку. Шесть человек пострадали, госпитализирован один человек. В общей сложности из дома было эвакуировано более 100 жителей.