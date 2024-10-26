В Киеве дрон влетел прямо в комнату к 15-летней девочке - она погибла (видео)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ужасная трагедия
Вечером в пятницу, 25 октября, россияне ударили "шахедом" по жилой многоэтажке в Соломенском районе Киева. Как стало известно, в одной из квартир, в которую было зафиксировано прямое попадание беспилотника, погибла девочка-подросток.
Соседи пострадавшей семьи до сих пор находятся в шоке и не могут совладать с эмоциями. Об этом сообщают столичные Telegram-каналы.
Известно, что дрон влетел прямо в комнату, в которой находилась 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее бездыханное тело обнаружили в комнате спасатели.
В квартире сразу же начался пожар и соседи успели лишь спасти родителей подростка. Сообщается, что в семье было двое детей. Брат погибшей девочки находился в отъезде.
Соседи пытались потушить пожар своими силами, но огонь начал распространяться очень быстро — люди начали задыхаться и были вынуждены покинуть этаж.
"Там влетело в комнату, где была девочка. Там без вариантов", — сказал сосед семьи.
Напомним, корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий в первое утро после атаки. Он сделал фото и видео, как выглядит пострадавший дом.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российский "шахед" попал в многоквартирный жилой дом в Соломенском районе. Повреждены квартиры с 17 по 21 этаж, в одной из квартир на 20-м этаже возник пожар. Именно в ней спасатели обнаружили погибшую девушку. Шесть человек пострадали, госпитализирован один человек. В общей сложности из дома было эвакуировано более 100 жителей.