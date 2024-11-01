Повреждены дома и не только. Чем обернулась ночная атака по Украине (фото)

К счастью, обошлось без погибших

С вечера четверга, 31 октября, россияне начали массированно атаковать украинские города ударными беспилотниками и управляемыми авиационными ракетами. В некоторых регионах фиксируются попадания в жилые дома и есть пострадавшие среди мирного населения.

Всего силам ПВО удалось сбить 31 БпЛА и 1 управляемую авиационную ракету Х-59/69. Об этом сообщили в пресс-службе Командования воздушных сил Украины.

Известно, что враг атаковал Украину управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Тактическая авиация противника нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине, Сумщине и Запорожью.

Подтверждено сбитие 31 вражеского БпЛА, 14 беспилотников локально потеряно, а еще три БпЛА — улетели в направлении Беларуси.

Также противовоздушной обороной удалось сбить одну управляемую авиационную ракету Х-59/69, остальные, из-за активного противодействия, не достигли целей.

На Киевщине в результате вражеской атаки повреждения получили два частных дома.

"В одном из районов области обнаружено повреждение кровли, окон и фасада жилых домов. Информация о пострадавших пока отсутствует", — сообщили в полиции Киевской области.

Правоохранители находятся на местах и документируют последствия атаки.

Также попадание трех ударных дронов в жилые дома было зафиксировано в Золотоноше Черкасской области. Об этом сообщает "Суспильне".

Известно, что в одной из многоэтажек выбиты окна и двери, а также повреждена кровля. В частном секторе повреждена жилая застройка — фиксируется значительное разрушение одного из домов и несколько травмированных.

Попадание произошло и в одно из местных государственных предприятий. На местах работают все экстренные службы. Пострадавшим оказана вся необходимая помощь.

Напомним, 31 октября, россияне снова атаковали дронами Киев. В Подольском районе столицы было зафиксировано падение обломков. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач, а провода попадали на проезжую часть. К счастью, от обломков дрона никто не пострадал.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве дрон влетел прямо в комнату, в которой находилась 15-летняя девочка. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. Ее бездыханное тело обнаружили в комнате спасатели.