Трое маленьких детей попали в реанимацию после пожара в Кривом Роге (фото)

Пожар тушили более часа

В Кривом Роге из-за пожара трое маленьких детей попали в реанимацию. Возгорание произошло на улице Кавказской (Центрально-Городской район).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Днепропетровской области. Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 13:58, а полностью его ликвидировали в 15:05.

"По прибытию на вызов спасатели установили, что огонь успел распространиться на жилые комнаты одноэтажного жилого дома. Горели вещи домашнего обихода, крыша и перекрытие дома на площади 30 кв. м.", — говорится в сообщении.

Известно, что во время пожара пострадали трое детей 2020, 2021 и 2022 годов рождения. Всех их отправили в реанимационное отделение местной больницы. В тушении участвовало 14 спасателей и три единицы спецтехники.

Что стало причиной возгорания не сообщается, как и о том, что именно произошло с детьми.

Как сообщалось ранее, в Днепре произошел пожар в жилом двухэтажном доме на территории садового общества "Движенец". Огонь также перекинулся на соседнее здание. Известно о том, что один мужчина 1967 года рождения погиб.