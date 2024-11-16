Троє маленьких дітей потрапили до реанімації після пожежі у Кривому Розі (фото)

Пожежу гасили понад годину

У Кривому Розі через пожежу троє маленьких дітей потрапили до реанімації. Займання сталося на вулиці Кавказькій (Центрально-Міський район).

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Дніпропетровської області. Зазначається, що повідомлення про пожежу надійшло о 13.58, а повністю його ліквідували о 15.05.

"По прибуттю за викликом рятувальники встановили, що вогонь встиг розповсюдитись на житлові кімнати одноповерхового житлового будинку. Горіли речі домашнього вжитку, дах та перекриття будинку на площі 30 кв. м.", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що під час пожежі постраждали троє дітей 2020, 2021 та 2022 років народження. Усіх їх відправили до реанімаційного відділення місцевої лікарні. У гасінні брало участь 14 рятувальників та три одиниці спецтехніки.

Що спричинило загоряння не повідомляється, як і про те, що саме сталося з дітьми.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі сталася пожежа у житловому двоповерховому будинку на території садового товариства "Рухівець". Вогонь також перекинувся на сусідню будівлю. Відомо, що один чоловік 1967 року народження загинув.