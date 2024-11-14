На территории Львовской политехники возник пожар: что известно (видео)

Очевидцы говорят, что возгорание произошло из-за поджога

Во Львове вечером 14 ноября вспыхнул пожар в заброшенном здании на улице Лазаренко. Пламя охватило помещение бывшей столовой Львовской политехники.

Очевидцы говорят, что возгорание произошло из-за поджога. Об этом сообщил местный телеграм-канал.

Как сообщается, пожар начался около 19:00. На месте происшествия работало несколько пожарных автомобилей и бригад спасателей. Специалисты ГСЧС приложили максимум усилий по локализации возгорания и недопущению распространения огня на соседние здания.

По состоянию на 21:20 пожар полностью ликвидирован. По предварительной информации, в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал. Причины возникновения пожара выясняются компетентными органами.

Пресс-служба ГСЧС Львовщины сообщила, что в ближайшее время сообщит дополнительную информацию об обстоятельствах пожара и масштабах нанесенного ущерба. Представители Львовской политехники пока не комментировали ситуацию.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что во Львовской области во время движения вспыхнула маршрутка с пассажирами. Инцидент произошел в центре города Стрый.